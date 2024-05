Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Entsorgung alter Heizöltanks

Erden (ots)

Am Mittwoch, den 22.05.2024, teilt ein Anwohner aus Ürzig der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues gegen 20:40 Uhr eine illegale Müllentsorgung mit. Von einer bislang unbekannten Person wurde an einem Weinbergsweg nahe Ürzig, welcher ebenfalls zu einem Wanderweg führt, mehrere leere und zerschnittene Heizöltanks abgelegt. Ebenso konnten vor Ort Müllsäcke mit mutmaßlichem Zubehör und mit Öl getränkte Tücher festgestellt werden. Eine Zeugin gab der Polizei gegenüber an, am Dienstag, den 21.05.2024, gegen 22:00 Uhr, einen weißen Transporter gesehen zu haben, der in Richtung der Tatörtlichkeit gefahren und kurze Zeit später wieder davongefahren sei. Ob das Fahrzeug mit der Tat definitiv in Verbindung steht, ist zum jetzigen Stand der Ermittlungen noch nicht klar. Personen, die Hinweise zur Tat geben könnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der 06531-95270 in Verbindung zu setzen.

