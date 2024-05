POL-PDWIL: Nachtragsmeldung zu dem schweren Verkehrsunfall auf der B50: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 50

Speicher (ots) - Am Donnerstag, 23. Mai, gegen 12:50 Uhr, geriet das Dach eines Wohnhauses in Speicher in Brand. Das Feuer griff bald auf Scheune und Garage über. Die Bewohner des Anwesens konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, es wurde niemand verletzt. Die Löscharbeiten der Feuerwehr sind in vollem Gange. Durch das schnelle Einschreiten der Einsatzkräfte konnte verhindert werden, dass der Brand auf benachbarte Gebäude übergriff. Zur Brandursache können derzeit ...

