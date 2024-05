Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Lissingen: Wildschwein auf der B 410 unterwegs

Lissingen (ots)

Einen nicht alltäglichen Einsatz bewältigten Beamte der Polizeien Daun und Prüm in der Nacht von Montag zum Dienstag. Ein Verkehrsteilnehmer meldete sich bei der PI Daun und berichtete von einem Wildschwein, welches sich vor ihm auf der B 410 von Lissingen in Richtung Büdesheim bewege. Jedes mal, wenn er an diesem vorbeifahren wolle, wechsele dieses den Fahrstreifen und laufe vor sein Auto. Auch auf Hupen oder Lichthupe erfolgte von dem Schwein keinerlei Reaktion. Von diesem Tier wollten sich die Beamten selbst überzeugen. Vor Ort angekommen fuhren bereits mehrere PKW und LKW in einer Schlange langsam in Richtung Büdesheim. Die Polizeibeamten setzten sich nun mit dem Streifenwagen davor und mussten feststellen, auch sie hatten dem Schwein nichts entgegenzusetzen. Das Tier blieb auch von dem fahrenden Polizeifahrzeug völlig unbeeindruckt. Es halfen weder Martinshorn, Hupen oder der Einsatz des Blaulichts. Nach einiger Zeit kam ein weiterer Streifenwagen aus Richtung Prüm hinzu. Die Beamten stellten das Fahrzeug so, dass das Wildschwein auf Grünflächen geleitet werden sollte. Aber auch das interessierte den jungen Eber wenig, vielmehr rannte er elegant am Hindernis vorbei und verblieb in seinem gewohnten Trott. Nach fast einer Stunde konnten die Polizisten aus Daun und Prüm das Tier dann von der Straße auf ein nahegelegenes Wiesengelände leiten. Dort verschwand es in der Dunkelheit.

