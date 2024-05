Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Zeltingen-Rachtig (ots)

Am 22.05.2024 meldet sich ein Anwohner aus der Uferallee in Zeltingen-Rachtig bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues. Dieser teilt mit, dass in der Nacht von Montag, 20.05.2024, auf Dienstag, 21.05.2024, ein fremdes Fahrzeug mit polnischer Kennung vor seinem Grundstück abgestellt wurde. Seitdem steht dies dort, ohne dass der letzte Fahrer bekannt ist. Bei der Überprüfung durch die Polizei Bernkastel konnte eine starke Beschädigung an der kompletten Fahrerseite festgestellt werden. Ein hierzu korrespondierendes Schadensbild entdeckten die Beamten an einer Leitplanke zwischen Bernkastel-Kues und Zeltingen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder aber zu den Verantwortlichen des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der 06531-95270 mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell