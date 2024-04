POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.04.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Buchen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Freitag in Buchen und flüchtete anschließend. Ein 31-Jähriger hatte seinen VW Taigo gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz in der Jakob-Mayer-Straße ...

