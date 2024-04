Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.04.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Pfedelbach: Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Ein roter Peugeot wurde am Samstagabend vor einer Gaststätte in der Adolzfurter Straße in Pfedelbach beschädigt. Zwischen 18 Uhr und 18.15 Uhr touchierte der Fahrer eines unbekannten Autos, es könnte sich dabei um einen silbernen Mercedes Kombi gehandelt haben, den an der Straße stehenden Peugeot beim Ausparken. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro, um den sich der Verursacher jedoch nicht kümmerte, sondern einfach davonfuhr. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

Ingelfingen: Nach Unfall zu Fuß geflüchtet

Ein 51-Jähriger verursachte am Samstagnachmittag bei Ingelfingen einen Unfall und flüchtete dann zu Fuß vor der Polizei. Der Mann fuhr gegen 15.30 auf der B19 von Stachenhausen in Richtung Hohebach, als er in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der am Auto angebrachte Anhänger wurde durch die Wucht des Aufpralls vom Zugfahrzeug abgerissen und stark beschädigt. Insgesamt entstanden dabei Schäden in Höhe von knapp 25.000 Euro. Eine Polizeistreife, die kurz nach dem Unfall zufällig am Ort des Geschehens eintraf, konnte den Mann dabei beobachten, wie er in einen angrenzenden Wald flüchtete, anstatt sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Die Polizei fahndete unter anderem mit der Hilfe eines Polizeihubschraubers nach dem Flüchtigen. Der Mann hatte sich in einem Rapsfeld versteckt, wo er schließlich von der Polizei angetroffen wurde. Da der Mann medizinische Hilfe brauchte, wurde er zunächst von Rettungskräften versorgt. Die Einsatzkräfte stellten auch schnell den mutmaßlichen Grund für seine Flucht fest. Alkohol. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

