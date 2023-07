POL-MK: Einladung zum Fahrsicherheitstraining für Seniorinnen und Senioren

Neuenrade (ots) - Unbekannte brachen am Mittwochmorgen, gegen 09:40 Uhr, in einen Fahrradkäfig an einem Parkplatz in der Bahnhofstraße ein. Die beiden Männer brachen dazu das Schloss auf. Anschließend stahlen sie zwei schwarze Pedelecs der Marke Mondraker. Die beiden Täter wurden bei der Tat gefilmt. Der erste Unbekannte trug einen grauen Trainingsanzug mit Kapuze und weißen Streifen an den Beinen, schwarze Schuhe ...

