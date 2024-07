POL-OG: Baden-Baden, Oos - Störer in Gewahrsam genommen

Ettenheim (ots) - Der ausgelöste Einbruchsalarm in einem Einkaufsmarkt in der Straße "Am Bahndamm" führte in der Nacht auf Donnerstag zu einem Polizeieinsatz und folgenden Ermittlungen. Nach der Alarmierung der Beamten, konnten diese gegen 2:15 Uhr jedoch keinen Verdächtigen mehr vor Ort feststellen. Wie die Unbekannten zuvor in das Gebäude gelangen konnten, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zum ...

mehr