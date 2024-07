Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Einbruch, Hinweise erbeten

Ettenheim (ots)

Der ausgelöste Einbruchsalarm in einem Einkaufsmarkt in der Straße "Am Bahndamm" führte in der Nacht auf Donnerstag zu einem Polizeieinsatz und folgenden Ermittlungen. Nach der Alarmierung der Beamten, konnten diese gegen 2:15 Uhr jedoch keinen Verdächtigen mehr vor Ort feststellen. Wie die Unbekannten zuvor in das Gebäude gelangen konnten, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zum Diebesgut sowie zur Höhe eines entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Hinweise von Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden von den Beamten des Polizeireviers Lahr unter der Telefonnummer 07821 277-0 entgegengenommen. /st

