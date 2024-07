Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Rentnerin mit E-Bike gestürzt, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 17 Uhr, stürzte eine 83-jährige Pedelec-Fahrerin (E-Bike) vermutlich alleinbeteiligt auf der Prädikaturtraße und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Rentnerin war mit ihrem Mann unterwegs vom Marktplatz in Richtung Wasserstraße. An den genauen Unfallhergang konnte sich die Frau nicht mehr erinnern. Sie wurde mit dem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 0781 / 21 - 2200 bei der Polizei in Offenburg melden. /vo

