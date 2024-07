POL-OG: Offenburg - Wechselseitige Körperverletzungen

Sasbach (ots) - Am Dienstagnachmittag gegen 15:20 Uhr kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Hauptstraße zu einem Diebstahl. Der 46-jährige mutmaßliche Dieb wurde dabei beobachtet wie er eine Getränkekiste nahm und ohne diese zu bezahlen den Markt verließ. Als er auf dem Parkplatz von einem Ladendetektiv zur Rede gestellt wurde, warf er die Bierkiste auf den Boden und versuchte gewaltsam die Flucht zu ...

