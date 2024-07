Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Bei Verkehrsunfall verletzt

Ottersweier (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 15.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 14:30 Uhr an der Kreuzung 'Laufer Straße' / 'Im Weier' ereignete. Ein 84-jähriger Renault-Fahrer befuhr die Straße "Im Weier" und bog an der Kreuzung rechts ab. Beim Abbiegevorgang kollidierte er nach derzeitigem Kenntnisstand mit einer querenden 65-jährigen Seat-Lenkerin, sodass der Wagen der Frau zunächst um 180 Grad gedreht wurde und sich anschließend überschlug. Der Pkw kam schließlich im Grünstreifen zum Stehen. Die Mittsechzigerin wurde hierbei leicht verletzt. Der Fahrer des Renault kam ohne Blessuren davon. /st

