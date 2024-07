Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Wirtschaftlicher Totalschaden nach Wildunfall

Gaggenau (ots)

Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer war am Donnerstag gegen 00:30 Uhr auf der Zeppelinstraße von der Ortsmitte aus kommend unterwegs, als ein Reh von links nach rechts die Fahrbahn überquert haben soll. Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchte der Mercedes-Fahrer dem Tier auszuweichen, kollidierte daraufhin mit einem am linken Fahrbahnrand abgestellten Seat und überschlug sich. Im Anschluss kam er auf der Fahrerseite zum Liegen. Außerdem wurde durch die Kollision der Seat auf einen Kia geschoben. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 20.000 Euro. Am Mercedes und am Seat entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, sodass beide Pkw abgeschleppt werden mussten. An der Unfallstelle wurden die Beamten des Polizeireviers Gaggenau von Einsatzkräften der Feuerwehr Gaggenau unterstützt. /al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell