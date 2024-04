LPI-J: Radfahrer bei Unfall verletzt

Weimar (ots) - Am Mittwochvormittag befuhr eine 56jährige Mercedes-Fahrerin die Ettersburger Straße stadtauswärts. Zeitgleich befuhr ein 75jähriger Skoda-Fahrer die Rießnerstraße in Fahrtrichtung Weimar-Nord. Während die Frau ihren Angaben zufolge erst noch bei Rot anhalten musste und schließlich bei Grün losfuhr, behauptete der 75jährige Weimarer, er hätte bereits Grün gehabt, so dass er ebenfalls in den Kreuzungsbereich einfuhr, wo es schließlich zur Kollision ...

