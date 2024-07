Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Nach versuchtem Diebstahl in Haft

Kehl (ots)

Eine aufmerksame Zeugin meldete am Dienstagabend einen versuchten Fahrraddiebstahl in der Kinzigstraße. Gegen 18:15 Uhr sollen zwei Personen versucht haben, ein Fahrradschloss eines in einem Hinterhof abgestellten E-Bikes gewaltsam zu öffnen. Bei der anschließenden Überprüfung durch Beamte des Polizeireviers Kehl konnte festgestellt werden, dass einer der beiden Männer wegen Diebstahls zur Festnahme ausgeschrieben war. Der 37-Jährige wurde festgenommen und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der mutmaßliche Mittäter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen.

/ph

