Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Sachschaden verursacht

Zeugen gesucht

Muggensturm (ots)

Beamte des Polizeireviers Gaggenau sind nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der Suche nach Hinweisgebern. Laut Aussage eines Zeugen war der Fahrer eines Lastwagens mit weißer Zugmaschine und einem weißen oder beigen Auflieger gegen 14:55 Uhr auf der Heinkelstraße unterwegs, als er einen am Fahrbahnrand geparkten Lastwagen beim Rangieren gestreift haben soll. An dem gegenüber der Zufahrt zu einer dortigen Spedition abgestellten 3,5-Tonner entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Nachdem der mutmaßliche Unfallverursacher zunächst ausgestiegen sein soll, habe er laut Zeugenaussagen seine Fahrt anschließend, ohne seine Personalien zu hinterlassen, fortgesetzt. Die Beamten sind nun auf der Suche nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Kennzeichen des Gefährts oder der Identität des gesuchten LKW-Fahrers geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07225 98870 bei der Polizei zu melden.

/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell