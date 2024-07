POL-OG: Offenburg - Auseinandersetzung

Baden-Baden, Oos (ots) - Eine 28-jährige Frau wurde am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr auf ihrem E-Scooter in der Straße "Im Rollfeld" einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug wegen Diebstahls zur Eigentumssicherung ausgeschrieben ist. Angeblich will die Dame das Elektrofahrzeug vor einigen Wochen auf einem Flohmarkt in Karlsruhe von einem ihr unbekannten Mann gekauft ...

