FW Minden: PKW-Brand am Gebäude - Brandausbreitung auf Wohnhaus verhindert

Minden (ots)

Am späten Abend des 28.02. wurde die Feuerwehr Minden in den Ortsteil Königstor gerufen. Ein PKW stand im Bereich der Motorhaube im Vollbrand und befand sich nur etwa 1 m von einem Wohngebäude entfernt. Rauchgase konnten durch den geöffneten Hauseingang in das Gebäude gelangen. Beim Eintreffen der Feuerwehr befinden sich bereits zwei Personen außerhalb des Hauses. Eine weitere Person wurde durch den zuerst eintreffenden Rettungsdienst im ersten Obergeschoss alarmiert und wurde durch die Kollegen in einen sicheren, vom Feuer abgewandten Bereich des Objektes geführt. Zur Brandbekämpfung wurde ein Löschangriff über zwei C-Rohre auf den PKW vorgenommen, der schnell Erfolg zeigte. Die Gebäudeeingangstür wurde geschlossen, um einen weiteren Raucheintrag ins Gebäude zu verhindern. Abschließend wurde ein sog. Schaumteppich mit Löschschaum über den Motorraum des PKW gelegt, um eine Wiederentzündung zu verhindern.

Der Treppenraum und zwei Wohnungen wurden mit einem Hochleistungslüfter belüftet und im Anschluss mit einem Mehrgasmessgerät auf weitere Rauchgase kontrolliert. Die Gebäudefassade sowie ein weiterer abgestellter PKW wurden durch den Brand beschädigt. Das Gebäude bleibt aber bewohnbar.

Die Feuerwehr Minden war mit dem Löschzug der Berufsfeuerwehr, den Einheiten Bölhorst-Häverstädt und Dützen sowie mit dem Gerätewagen Hygiene vor Ort. Unterstützung kam vom Rettungsdienst der Feuerwehr Porta-Westfalica und der Polizeiwache Minden. Nach einer guten Stunde waren die Aufräumarbeiten beendet.

