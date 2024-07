Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Mehrere Schäden verursacht

Bühl (ots)

Nach ersten Erkenntnissen dürften möglicherweise durch Alkohol verursachte Ausfallerscheinungen die Ausfahrt eines 46 Jahre alten Mannes am Dienstagabend beendet haben. Der Peugeot-Fahrer war kurz vor 20 Uhr auf der L76 von Oberbruch kommend unterwegs. Nach dem Ortseingang Moos soll er zunächst einen in einer Haltebucht geparkten Pkw touchiert haben. Während seiner Weiterfahrt habe er dann Karosserieteile verloren. Die plötzlichen Hindernisse sorgten in der Folge für weitere Beschädigungen an einem nachfolgenden Fahrzeug, sodass sich der Gesamtschaden letztlich auf mehrere Tausend Euro summierte. Der mutmaßliche Verkehrssünder konnte daraufhin durch Kräfte des Polizeireviers Bühl einer Kontrolle unterzogen werden. Er verweigerte hierbei zwar jegliche Kooperation, musste jedoch aufgrund seines wirren Gebarens eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

