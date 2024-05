Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Scheibe beschädigt + Elektroroller entwendet + Unfall bei Überholmanöver - Zeugensuche

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Scheibe beschädigt

Unbekannte schlugen am Dienstag, 28. Mai, die Scheibe eines in der Friedrich-Ebert-Straße vor einem Boxclub geparkten Peugeot 308 ein. Die Reparaturkosten des Schadens, der zwischen 20.30 Uhr und 21 Uhr an dem silberfarbenen PKW entstand, dürften mehrere hundert Euro betragen. Die Marburger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Elektroroller entwendet

Trotz zwei angebrachter Schlösser entwendeten Unbekannte zwischen Mittwoch und Donnerstag (29./30. Mai) einen Elektroroller aus dem Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Kantstraße. Der schwarze Roller der Marke Falcon hat einen Wert von rund 2.500 Euro und kam zwischen 19.50 Uhr und 12.30 Uhr abhanden. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Cölbe- Schönstadt: Unfall bei Überholmanöver - Zeugensuche

Ein unbekannter PKW-Fahrer befand sich am Mittwoch, 29. Mai, hinter einem roten VW Polo und fuhr von Bracht kommend von der Kreisstraße 3/ Brachter Straße auf die B 3 nach Marburg auf. Unmittelbar danach überholte der unbekannte Fahrer, der vermutlich in einem grauen Skoda Octavia unterwegs war, den vorausfahrenden VW. Aufgrund eines entgegenkommenden LKW scherte er wohl zu früh wieder nach rechts ein und kollidierte dabei gegen 22.10 Uhr seitlich mit dem VW, an dem dadurch vorne links ein etwa 2.000 Euro hoher Schaden entstand. Anstatt sich darum zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort und fuhr nach dem folgenden Kreisverkehr in die entgegengesetzte Richtung davon. Die Marburger Unfallermittler suchen Zeugen, die das Überholen, den Unfall oder einen an der rechten Seite beschädigten Skoda in diesem Zusammenhang gesehen haben und Angaben zum Kennzeichen oder Fahrer machen können (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell