POL-MR: + Im Kreisverkehr überschlagen + Stein gegen Bagger geschleudert + Nach Unfallflucht in Biedenkopf Zeugen gesucht + Einbrecher scheitern in Kirchhain +

Im Kreisverkehr überschlagen + Stein gegen Bagger geschleudert + Nach Unfallflucht in Biedenkopf Zeugen gesucht + Einbrecher scheitern in Kirchhain

Marburg-Biedenkopf

Marburg: Polo-Fahrerin verunglückt -

Schwere Verletzungen trug eine 43-jährige Autofahrerin nach einem Unfall am Kreisverkehr der Michelbacher Straße davon. Die Lahntalerin war heute in den frühen Morgenstunden mit ihrem Polo von Marburg in Richtung Michelbach unterwegs. Dort überfuhr sie eine Verkehrsinsel, beschädigte mehrere Verkehrsschilder, überfuhr im weiteren Verlauf den Kreisverkehr und überschlug sich. Letztlich landete ihr Polo abseits der Fahrbahn. Die Verunglückte konnte sich nicht selbst aus ihrem Wagen befreien. Die Feuerwehr rückte an und befreite die Lahntalerin. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarztteam übernahmen die Erstversorgung - anschließend ging es zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus. Der Polo hat nur noch Schrottwert - der Gesamtsachschaden an dem Wagen, den Verkehrsschildern und dem Kreisel können noch nicht beziffert werden.

Marburg: Stein geschleudert -

Unbekannte ließen in der Sudetenstraße ihre sinnlose Zerstörungswut an einem gelben Bagger aus. Die Arbeitsmaschine parkte zwischen Freitagnachmittag, gegen 15.30 Uhr und Montagmorgen, gegen 06.00 Uhr auf einem Baustellengelände hinter der Astrid-Lindgren-Schule. Die Täter schleuderten einen Schotterstein gegen die Windschutzscheibe und ließen einen Schaden von rund 1.600 Euro zurück. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Biedenkopf: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht -

Auf mindestens 800 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer an einem Opel zurückließ. Der blaue Corsa parkte am Donnerstag vergangener Woche auf einem Parkplatz gegenüber dem Kaufland-Parkplatz. Zwischen 14.00 Uhr und 14.45 Uhr touchierte der flüchtige Unfallfahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken die Fahrertür und den hinteren Kotflügel des Opels und fuhr anschließend davon. An dem blauen Corsa blieb weiße Farbe vom Unfallwagen zurück. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nehmen die Ermittler der Biedenköpfer Polizei unter Tel.: (06461) 92950 entgegen.

Kirchhain: Einbruch scheitert -

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten Diebe in ein Einfamilienhaus in der Stettiner Straße einzusteigen. Zwischen 19.00 Uhr und 12.00 Uhr hebelten die Täter an der Haustür, schafften es aber nicht diese aufzubrechen. Die Reparatur der Tür wird mindestens 500 Euro kosten. Zeugen, die die Täter in der Stettiner Straße beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06428) 93050 an die Polizeistation in Stadtallendorf zu wenden.

