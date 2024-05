POL-MR: durch Garage eingedrungen + Skoda durchwühlt + 27-Jährigen geschlagen + Katalysator ausgebaut + im Vorbeifahren gestreift + Parkplatzrempler

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg- durch Garage eingedrungen

In der vergangenen Nacht (24.05.2024) meldeten Bewohner eines Einfamilienhauses, gegen 02:45 Uhr, Personen in der Garage ihres Wohnhauses. Auf noch unbekannte Weise hatten die Unbekannten das Tor geöffnet und sich in der Garage umgesehen. Offenbar stahlen sie nichts. Beim Eintreffen der alarmierten Polizisten hatten die Unbekannten die Örtlichkeit verlassen. Bereits am Mittwoch oder Donnerstag waren die Diebe offensichtlich durch die Garage in das Wohnhaus in der Potsdamer Straße gelangt und hatten dort Bargeld und Geldbörsen mit mehreren Karten gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls und versuchten Einbruchs aufgenommen und bittet zum Zeugenhinweise: Wem sind zwischen Mittwoch und Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Potsdamer Straße aufgefallen? Personen, die Beobachtungen gemacht haben, setzen sich bitte telefonisch mit der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung.

Kirchhain: Skoda durchwühlt

Auf allerlei Gegenstände aus einem Skoda hatten es Diebe in der Brunnenstraße abgesehen. Zwischen 21:00 Uhr am Mittwoch (22.05.2024) und 07:45 Uhr am Donnerstag (23.05.2024) öffneten die Unbekannten den weißen Oktavia und durchwühlten das Auto, indem sich noch Einkäufe befanden. Unter anderem stahlen sie mehrere Getränkeflaschen, einen Handstaubsauger, einen Pumpenkompressor und rund 100 Euro Bargeld. Wie die Diebe in das Fahrzeug gelangten ist noch nicht bekannt. Hinweise zu den Dieben, sowie zum Verbleib der gestohlenen Gegenstände, erbittet die Polizei in Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050.

Kirchhain- 27-Jährigen geschlagen

Am 04.05.2024 war ein 27-Jähriger morgens, gegen 07:00 Uhr, zu Fuß in der Brückenstraße unterwegs. Nach eigenen Angaben hörte er plötzlich Schritte hinter sich und erhielt unvermittelt einen Faustschlaf ins Gesicht. Durch den Schlag stürzte er zu Boden und verletzte sich leicht. Der unbekannte Schläger flüchtete unerkannt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und bittet zum Zeugenhinweise: Wer hat den 27-Jährigen in der Brückenstraße gesehen? Wem ist in diesem Zusammenhang eine zweite Person aufgefallen, die dem Geschädigten den Schlag verpasste? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/9305 in Verbindung zu setzen.

Marburg-Cappel: Katalysator ausgebaut

In der Nacht von Dienstag (21.05.2024) auf Mittwoch (22.05.2024) stahlen Unbekannte den Katalysator aus einem Opel Astra. Die Polizei beziffert den Schaden mit rund 700 Euro. Wem sind verdächtige Personen zwischen 18:00 Uhr und 08:00 Uhr im Dorfwiesenweg aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg: (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg-Wehrda: im Vorbeifahren gestreift

In der Freiherr-vom-Stein-Straße streifte ein Unbekannter beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 20 abgestellten VW am linken Außenspiegel. Der Schaden beläuft sich auf 150 Euro. Zeugen, die mitbekommen haben, wie der Unfallfahrer den silbergrauen Golf zwischen 16:30 Uhr am Mittwoch (22.05.2024) und 06:20 Uhr am Donnerstag (23.05.2024) streifte, werden gebeten, die Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 zu kontaktieren.

Bad Endbach: Parkplatzrempler

Rund 1.500 Euro wird die Reparatur des Schadens an einem schwarzen Daimler kosten, den ein bislang Unbekannter hinterließ. Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 08:50 Uhr und Donnerstag, 12:00 Uhr, stand der A 200 auf dem Parkplatz der Rheumaklinik in der Sebastian-Kneipp-Straße. Vermutlich beim Ausparken fuhr der Unfallfahrer gegen die hintere rechte Stoßstange des Benz. Hinweise zu diesem oder seinem Fahrzeug erbittet die Polizei in Gladenbach unter Telefonnummer 06462/91681310.

