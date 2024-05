Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: + Katalysatoren von zwei Pkw gestohlen +

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Katalysatoren von zwei Pkw gestohlen

Auf die Katalysatoren zweier Pkw hatten es Diebe in Marburg abgesehen. In der Friedrich-Ebert-Straße trennten die Täter den Katalysator eines grauen Opel Astras unsachgemäß ab. Das Fahrzeug parkte in der Zeit von Dienstag (21.05.2024), 18:00 Uhr bis Mittwoch (22.05.2024), 05:00 Uhr in Höhe der Hausnummer 46. In der Straße "In der Gemoll" in Ockershausen gingen die Diebe einen blauen VW Polo im Zeitraum von Dienstag (21.05.2024), 21:00 Uhr bis Mittwoch (22.05.2024), 09:00 Uhr an. Auch hier erbeuteten sie einen Katalysator. In beiden Fällen sucht die Polizeistation Marburg Zeugen und nimmt Hinweise unter Tel.: 06421 4060 entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell