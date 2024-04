Polizei Braunschweig

POL-BS: Eigentümer gesucht - Fahrräder gefunden

Braunschweig (ots)

Daimlerstraße, 27.03.2024, 01:30 Uhr

Fahrräder bei Durchsuchung von Garage aufgefunden

Bereits Ende März ortete ein 23-jähriger Braunschweiger sein eBike, welches ihm zuvor entwendet wurde in der Daimlerstraße in Rühme. Die alarmierte Funkstreife konnte das eBike in einer Garage auf einem Firmengelände verorten und schließlich auffinden. Neben dem eBike des 23-Jährigen wurden in der Garage vier weitere Fahrräder gefunden. Zwei dieser Räder waren ebenfalls als gestohlen bei der Polizei gemeldet. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Zu den übrigen zwei Fahrrädern sucht die Polizei nun nach den Eigentümern. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Nord unter 0531-476 3315.

