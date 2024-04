Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizei Salzgitter fahndet mit einem Lichtbild nach einer Tatverdächtigen

Braunschweig (ots)

Cremlingen, 12.02.2024 im gesamten Tagesverlauf.

Bisherige Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die 46-jährige Geschädigte ihre gesamte Geldbörse vermutlich in Cremlingen verloren hatte. Die genauen Umstände des Verlustes können nicht genannt werden. Bekannt ist jedoch, dass sich in der Börse auch ihre EC-Karten befunden hatten.

Am selben Tag gegen 11:20 Uhr wurde durch die Tatverdächtige in der Sparkassenfiliale in Cremlingen unberechtigt Bargeld mit der entwendeten EC Karte abgehoben. Anschließend kaufte die bislang unbekannte Täterin in diversen Geschäften in Braunschweig ein und hob nochmals Bargeld im Brawo Park Braunschweig ab. Der Gesamtschaden beläuft sich auf annähernd 3.000 Euro.

Die Polizei Wolfenbüttel bittet unter der Telefonnummer 05331 933-0 um Zeugenhinweise.

