Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Lack zerkratzt + gestohlen, beleidigt, getreten und gespuckt + in Metzgerei eingedrungen + Papier angezündet + und weitere

Marburg-Biedenkopf (ots)

Biedenkopf-Lack zerkratzt

Auf dem Parkplatz des ehemaligen Bürgerhauses in der Dexbacher Straße zerkratzen Vandalen einen Ford über die gesamte Beifahrerseite. Zwischen 10:00 Uhr am Samstag (25.05.2024) und 17:00 Uhr am Sonntag (26.05.2024) trieben die Unbekannten tiefe Kratzer in den Lack des blauen Fiesta und verursachten so einen 1.000 Euro teuren Schaden. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461/92950.

Rauschenberg- gestohlen, beleidigt, getreten und gespuckt

Eine 33-Jährige bediente sich am Freitagmorgen (24.05.2024) im Rewe-Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße. Sie steckte mehrere Waren in ihre mitgeführte Stofftasche. Im Anschluss passierte sie den Kassenbereich ohne die Waren zu bezahlen. Mitarbeiter des Marktes sprachen die aus Bad Wildungen stammende Frau an und hielten sie bis zum Eintreffen, der zwischenzeitlich alarmierten Polizisten, fest. Sowohl beim Festhalten durch die Mitarbeiter, als auch bei den folgenden polizeilichen Maßnahmen leistete die Diebin erheblichen Widerstand. Sie beleidigte die Beamten unter anderem als "Arschlöcher" und "Nazis". Weiterhin trat und spuckte die offenbar erheblich unter Alkoholeinfluss stehende Frau nach den Polizisten. Hierbei verlor sie das Gleichgewicht und stürzte. Hinzugezogene Rettungskräfte brachten die 33-Jährige zur Behandlung in ein Krankenhaus. Dort folgte eine Blutentnahme. Auf die Frau kommen nun Anzeigen wegen des räuberischen Diebstahls, Widerstand, Angriff auf Polizeibeamten und Beleidigung zu.

Münchhausen-Wollmar: in Metzgerei eingedrungen

In der Nacht von Freitag (24.05.2024) auf Samstag (25.05.2024) drangen Unbekannte in die Metzgerei in der Dorfstraße ein. Sie begaben sich auf den Innenhof des Ladens und drückten neben der Fensterfront des Haupteingangs ein Fenster gewaltsam auf. Durch dieses kletterten die Diebe im Anschluss in das Geschäft und stahlen aus einer Kasse die Tageseinnahmen. Der Schaden beläuft sich auf 2.000 Euro. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Kirchhain: Papier angezündet

Feuerwehr und Polizei wurden am 17.05.2024 alarmiert, nachdem Unbekannte Papiertücher in der öffentlichen Toilettenanlage im Kellergeschoß des Historischen Rathauses angezündet hatten. Offenbar hatten Unbekannte das Papier im Papierhandtuschspender angezündet und sich aus dem Staub gemacht. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Schaden am Handtuchspender wird mit 200 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer und fragt: Wem sind verdächtige Personen vor 18:25 Uhr im Bereich des Rathauses "Am Markt" aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Stadtallendorf: (Telefonnummer 06428/93050).

Fronhausen: betrunken hinters Steuer gesetzt / Polizei sucht Zeugen

In der Bahnhofstraße setzte sich am Samstag (25.05.2024), gegen 00:10 Uhr ein alkoholisierter 38-jähriger BMW-Fahrer hinter das Steuer seines 5-ers und fuhr los. Marburger Polizisten kontrollierten den Mann, nachdem er einige hundert Meter gefahren war. Den Beamten drang starker Alkoholgeruch entgegen. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer brachte es auf über 1,7 Promille. Für ihn folgte eine Blutentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens. Die Polizei bittet nun um Hinweise: Wer hat den 38-Jährigen gesehen, wie er sich in seinen BMW setzte und losfuhr? An dem 5-er wurden frische Unfallspuren aufgefunden, die bislang keinem Verkehrsunfall zugeordnet werden konnten. Wer ist möglicherweise auf der Fahrtstrecke zwischen der Bahnhofstraße und der Gießener Straße Geschädigter einer Unfallflucht geworden? Hinweise nimmt die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 entgegen.

Unfallfluchten:

Marburg:

Im Zeitraum zwischen dem 16.05.2024 und dem 23.05.2024, beschädigte ein Unbekannter einen am rechten Fahrbahnrand der Frankfurter Straße abgestellten roten Renault Twingo. Ohne sich um den 400 Euro teuren Lackschaden am hinteren linken Stoßfänger zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg:

In der Wilhelmstraße beschädigte ein Unfallfahrer vermutlich beim Rangieren einen in Höhe der Hausnummer 66 abgestellten Audi an der vorderen rechten Fahrzeugseite. Der Schaden an dem schwarzen A3 wird mit 1.500 Euro beziffert. Zeugen, die den Unfall zwischen Mittwoch (22.05.2024), 19:00 Uhr und Freitag (24.05.121024), 12:00 Uhr mitbekommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

Marburg:

Nachdem ein Radfahrer in der Gisselberger Straße stürzte, ermittelt die Polizei nun wegen Unfallflucht. Bereits am 09.05.2024 fuhr ein 42-Jähriger mit seinem Bike aus Richtung Marburg kommend auf dem Radweg der Gisselberger Straße. Auf dieser Strecke kam ihm ein Radfahrer entgegen. Plötzlich setzte offenbar ein, hinter dem aus Gisselberg kommenden Fahrradfahrer ein weiterer Biker zum Überholen an. Dabei übersah er vermutlich den 42-Jährigen, der ausweichen musste und daraufhin stürzte. Die beiden Radfahrer setzten ihre Fahrt fort, ohne sich um den gestürzten, leicht verletzten, Fahrer zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Breidenbach: Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung in der Hauptstraße

Polizei und Rettungskräfte wurden in der Nacht zu Samstag (25.05.2024), gegen 00:45 Uhr, zu einer Auseinandersetzung in die Hauptstraße gerufen. Dort waren rund ein Dutzend Personen nach einer vorangegangenen Beleidigung in eine körperliche Auseinandersetzung geraten. Drei Personen mussten verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand steht die Auseinandersetzung in keinem Zusammenhang mit der Auseinandersetzung vom Februar, bei der ein Mann schwer verletzt wurde. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und fragt: Wer hat die Auseinandersetzung mitbekommen? Wer kann Hinweise zu den beteiligten Personen geben? Wem sind verdächtige Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation Biedenkopf (Telefonnummer 06461/92950) in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

