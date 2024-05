POL-MG: Unfall an der Gartenstraße: Autofahrer gesucht

Mönchengladbach (ots) - Diebe haben am Wochenende, 3. bis 5. Mai, insgesamt drei Fahrzeuge in den Stadtteilen Windberg, Venn und Odenkirchen-West entwendet. In der Nacht zu Freitag. 3. Mai, haben Unbekannte einen grauen VW (Mulitvan) im Bereich Danziger Straße / Tilsiter Straße gestohlen. Die Fahrerin hatte das Fahrzeug am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr geparkt. Am nächsten Tag stellte sie dann fest, dass der VW ...

mehr