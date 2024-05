Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: + Metalldiebe erbeuten Kabelschrott in Neustadt + Nach Unfallflucht auf der B 255 bei Gladenbach Zeugen gesucht +

Neustadt: Metalldiebe schlagen zu -

Der Kabelschrott einer Werkzeugfabrik rückte am Wochenende in den Fokus unbekannter Diebe. Im Zeitraum von Freitag, gegen 22.00 Uhr bis Montag, gegen 09.00 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem in der Industriestraße gelegenen Gelände. Aus Gitterboxen ließen sie rund 900 kg Kabelschrott mitgehen. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass die Diebe ihre Beute mit einem Transporter oder einem Anhänger in Sicherheit brachten. Zeugen, die die Täter am Wochenende auf dem Gelände beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06428) 93050 an die Polizeistation in Stadtallendorf zu wenden.

Gladenbach: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht -

Auf der Bundesstraße 255 zwischen Gladenbach und Marburg musste heute Morgen der Fahrer eines VW Sharan einem entgegenkommenden Wagen ausweichen. Der VW geriet von der Fahrbahn ab - der Fahrer des entgegenkommenden Wagens floh von der Unfallstelle. Gegen 10.00 Uhr war 52-jährige Fahrer des braunen Sharan in Richtung Marburg unterwegs. Kurz vor der "Rüchenbacher Hecke" kam ihm ein weißer Kleinwagen, ähnlich einem VW Polo, auf seinem Fahrstreifen entgegen. Der Gladenbacher wich mit seinem Sharan nach rechts aus, geriet in den Grünstreifen und überfuhr einen Leitpfosten. An der Beifahrerseite des VW blieben Schäden in Höhe von rund 3.000 Euro zurück. Seine Beifahrerin klagte über Nackenschmerzen. Zu einer Berührung mit dem weißen Kleinwagen kam es nicht. Dessen Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Gladenbach fort, ohne sich um die Verunglückten zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Beinahezusammenstoß heute Morgen auf der B 255 zwischen Gladenbach und Marburg beobachtet? Wer kann Angaben zum flüchtigen weißen Kleinwagen oder dessen Fahrer machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

