Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen

Iffezheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden im Ortsgebiet von Iffezheim insgesamt acht Diebstähle aus Pkw begangen. Die meist unverschlossenen Fahrzeuge wurden durchwühlt und verschiedene Gegenstände entwendet. In der gleichen Nacht wurden in der Sternenstraße vier Fahrräder mitgenommen, drei davon konnten zeitnah im Bereich der Tullastraße wieder aufgefunden werden. Auffallend ist, dass im Bereich der Tullastraße ein Ford Fiesta entwendet wurde. Ein aufmerksamer Zeuge stellte im Bereich der Gärtnerstraße in der Zeit zwischen 04:30 Uhr und 05 Uhr vier männliche Personen fest. Diese konnten von der Polizei vor Ort jedoch nicht angetroffen werden. Ob die Personen etwas mit den Straftaten zu tun haben, ist unter anderem Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei in Iffezheim bittet Zeugen , die Hinweise geben können oder Videoaufnahmen von Personen in dieser Nacht gefertigt haben, sich unter der Telefonnummer 07221/ 680-120 zu melden. /vo

In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass man sein Fahrzeug nicht unverschlossen, auch nur für kurze Zeit, abstellen sollte.

