Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pkw brennt auf Parkplatz Schützenplatz

Wolfsburg (ots)

Am Samstagabend, gerät aus bisher unbekannten Gründen ein VW Multivan in Brand. Der Pkw befand sich auf dem Parkplatz Schützenplatz am Allerpark und brannte vollständig aus. Wie es zu dem Brand kam, wird derzeit durch die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfsburg entgegen.

