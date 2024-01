Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfall in Mörse - PKW-Fahrerin übersieht Radfahrer

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Mörse, Salzwedeler Straße

04.01.24, 07:35 Uhr

Am Donnerstagmorgen kam es am Kreisverkehr in Mörse, Salzwedeler Straße, zu einem Verkehrsunfall. Eine PKW-Fahrerin übersah einen vorfahrtsberechtigten Radfahrer, der bei dem Zusammenstoß leicht verletzt wurde.

Der 30 Jahre alte Wolfsburger befuhr mit seinem Mountainbike den Radweg auf dem Feldscheunenweg aus Richtung Dresdener Ring kommend in Richtung Salzwedeler Straße. Als er in den Kreisel einfahren wollte, setzte die 30 Jahre alte Seat Ibiza Fahrerin ihren PKW zeitgleich ebenfalls in Bewegung. Sie hatte den vorfahrtsberechtigten Radfahrer nicht bemerkt.

In der Folge kam es zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer auf die Fahrbahn stürzte und sich dabei leichte Verletzungen zuzog. Im Anschluss wurde er mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum verbracht.

Die 30 Jahre alte Seat-Fahrerin blieb scheinbar körperlich unverletzt, erlitt aber einen Schock. Ihr PKW wurde leicht beschädigt.

