POL-WOB: Mögliche Protestaktionen von Landwirten in Wolfsburg und Helmstedt - Polizei informiert über eventuelle Verkehrsbeeinträchtigungen

Mariental (ots) - Mariental, Horst, An der Schule 03.01.2024, 13.35 Uhr Ein unbekannter Täter betrat am Mittwochmittag ein Grundstück in der Straße An der Schule in Mariental und entwendete auf dem Grundstück liegende Kupferrohre. Am späten Mittwochmittag beobachte eine Zeugin, wie sich ein fremder Mann auf dem Grundstück ihrer Nachbarn aufhielt und sich umsah. ...

mehr