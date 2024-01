POL-WOB: 18 Jähriger Wolfsburger ohne Versicherung mit dem E-Scooter seiner Freundin unterwegs.

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Mörse, Salzwedeler Straße 04.01.24, 07:35 Uhr Am Donnerstagmorgen kam es am Kreisverkehr in Mörse, Salzwedeler Straße, zu einem Verkehrsunfall. Eine PKW-Fahrerin übersah einen vorfahrtsberechtigten Radfahrer, der bei dem Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Der 30 Jahre alte Wolfsburger befuhr mit seinem Mountainbike den Radweg auf ...

mehr