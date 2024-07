Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrradunfall, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Als am Dienstag gegen 17 Uhr ein 44-jähriger Mann mit seiner Tochter den Radweg entlang der Rammersweierstraße befuhr, kam es auf Höhe des "Radhauses" zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden 83-jährigen Pedelec-Lenkerin. Der Mittvierziger und die Seniorin kamen dabei zu Fall und wurden leicht verletzt. Die 83-Jährige wurde anschließend zur Untersuchung in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. An den Fahrrädern entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 500 Euro. Wie es genau zu dem Unfall kam ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg bitten Zeugen, die den Unfall beobachtet und sachdienliche Hinweise geben können sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 zu melden. /st

