FW Burscheid: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Burscheid (ots) - Am Donnerstagvormittag kam es gegen 10:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Köln. Alarmiert wurden die Löschzüge Stadtmitte, Hilgen und Paffenlöh der Burscheider Feuerwehr mit dem Stichwort "eingeklemmte Person". Vor Ort bestätigte sich die gemeldete Lage. Es wurde ein auf der Seite liegender Transporter vorgefunden, in welchem sich noch eine schwerstverletzte Person befand. ...

