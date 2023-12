POL-EN: Gevelsberg - Versuchter Einbruch in Friseursalon

Wetter (ots) - In der Zeit vom 14.12.2023, 22:15 Uhr, und 15.12.2023, 07:20 Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter in den Ruderclub an der Straße am Strandweg ein, und entwendeten den im Objekt befindlichen Safe. Dieser wurde aufgebrochen vor dem Ruderclub aufgefunden. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Über die Beute können keine Angaben gemacht werden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

