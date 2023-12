POL-EN: Wetter - Einbruch in Ruderclub

Sprockhövel (ots) - Am Mittwoch (13.12.2023), in der Zeit von 18:30 Uhr bis 19:45 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Brinkerstraße ein. Durch Gewalteinwirkung öffneten die Täter ein Fenster im Wohnzimmer und gelangten so in das Haus. Daraufhin wurden Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen durchsucht. Es wurde Schmuck ...

