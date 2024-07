Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck - Pöbelnder Mann in Gewahrsam

Kappelrodeck (ots)

Zeugen meldeten der Polizei am Mittwochabend einen Mann, der in einem Einkaufsmarkt in der Binzigstraße Kunden angesprochen und lautstark angebrüllt haben soll. Die herbeigerufene Streifenbesatzung konnte den augenscheinlich alkoholisierten 29-Jährigen gegen 21:30 Uhr an der Örtlichkeit antreffen. Ihm wurde sodann ein Platzverweis ausgesprochen. Gegen diesen verstieß er jedoch in Anwesenheit der Beamten mehrfach, indem er weiter Personen ansprach und versuchte Fahrzeuge auf dem Parkplatz anzuhalten. Aufgrund dessen wurde der Störenfried in Gewahrsam genommen und in die Räumlichkeiten des Polizeireviers Achern/ Oberkirch gebracht. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,8 Promille. Er musste bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam bleiben. /st

