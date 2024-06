POL-WOB: Fahrer mit 2,49 Promille unterwegs - Zeugen verhindern Weiterfahrt

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Vorsfelde, Am Drömlingstadion 18.06.2024, 22.00 Uhr bis 19.06.2024, 07.45 Uhr Unbekannte Täter brachen zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in Büroräume in der Straße Am Drömlingstadion im Wolfsburger Ortsteil Vorsfelde ein und entwendeten Bargeld und einem Computer. Am Mittwochmorgen entdeckte eine Mitarbeiterin den Einbruch in das Bürogebäude am Drömlingstadion. Nach bisherigen ...

