Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Büroräume - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Vorsfelde, Am Drömlingstadion 18.06.2024, 22.00 Uhr bis 19.06.2024, 07.45 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in Büroräume in der Straße Am Drömlingstadion im Wolfsburger Ortsteil Vorsfelde ein und entwendeten Bargeld und einem Computer.

Am Mittwochmorgen entdeckte eine Mitarbeiterin den Einbruch in das Bürogebäude am Drömlingstadion. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam über den Haupteingang Zutritt zu dem Gebäude. Dort durchsuchten die Einbrecher verschiedene Räume nach sich lohnendem Diebesgut. Mit aufgefundenem Bargeld und einem Computer gelang den Tätern die Flucht.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Vorsfelde unter der Telefonnummer 05363/809700 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell