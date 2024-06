Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Firmenfahrzeug - Täter entwenden Werkmaschinen

Lehre (ots)

Lehre OT Essehof, Hordorfer Straße

17.06.24, 18:30 Uhr - 18.06.24, 05:50 Uhr

Unbekannte brachen in der Nacht zum Dienstag ein auf einem Parkplatz in der Hordorfer Straße in Essehof abgestelltes Firmenfahrzeug auf und entwendeten mehrere Werkmaschinen. Der 49-jährige Mitarbeiter der Firma entdeckte die zerstörte Heckscheibe des Transporters, als er am frühen Morgen des Mittwochs seine Arbeit aufnehmen wollte. Insgesamt entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05353-91970 mit der Polizei in Königslutter in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell