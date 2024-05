Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Auto kollidiert bei Unfall mit Schutzplanke - Insassin leicht verletzt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bei einem Unfall in der Straße Am Kreuzfeld kollidierte eine Autofahrerin am Sonntag (19.05.2024) zwei Mal mit einer Schutzplanke. Die Beifahrerin in dem Pkw wurde dabei leicht verletzt.

Nach vorliegenden Erkenntnissen befuhr eine 23-jährige Frau aus dem Landkreis Hildesheim gegen 17:00 Uhr mit einem Hyundai die Straße Am Kreuzfeld in Richtung Marienburger Straße. Hierbei verlor die Fahrerin auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern und prallte zunächst mit der Beifahrerseite in die Außenschutzplanke. Im weiteren Verlauf drehte sich das Auto, prallte anschließend mit der Fahrerseite ein weiteres Mal in die Außenschutzplanke und kam letztlich in verkehrter Richtung zum Stehen.

Die 24-jährige Beifahrerin aus Hildesheim wurde leicht verletzt. Nach einer Erstversorgung durch eine Rettungswagenbesatzung kam sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Hyundai musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird vorerst auf ca. 7.500 Euro geschätzt.

Gegen 17:45 Uhr war die Unfallaufnahme beendet und die Fahrbahn wieder frei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell