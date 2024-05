Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Beschädigung von Wahlplakaten

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE/ HOLLE/ SÖHLDE (hau). Am Pfingstmontag, den 20.05.2024, wurden gegen Abend Beschädigungen an insgesamt drei Wahlplakaten der SPD festgestellt. Die Wahlplakate haben sich jeweils auf einem Wahlplakataufsteller in Hoheneggelsen und in Grasdorf befunden. Ein weiterer, kleiner Aufsteller befindet sich in Graste. Bei den Beschädigungen handelt es sich unter anderem um Schmierereien.

An dieser Stelle möchte die Polizei Bad Salzdetfurth noch einmal darauf hinweisen, dass das Beschädigen/ Zerstören oder Entfernen von Wahlplakaten strafbar ist. Bei den Plakaten handelt es sich um Eigentum der jeweiligen Parteien.

Zeuginnen oder Zeugen, die die Beschädigungen der Plakate in Hoheneggelsen und Grasdorf beobachtet haben oder anderweitig sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063-9010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell