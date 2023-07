POL-HRO: Polizei zieht deutlich überladenen Lkw auf der BAB 19 aus dem Verkehr

Ludwigslust-Parchim (ots) - Erneut sind der Polizei zwei gestohlene PKW der Marke Audi gemeldet worden. In 19073 Stralendorf haben bisher unbekannte Täter in der Nacht zu heute einen Audi A6 im Wert von ca. 30 000 Euro entwendet. Das Auto war in der Oberen Bergstraße abgestellt. Eine Zeugin hat zwischen 0 und 0.30 Uhr Geräusche wahrgenommen. Nur wenige Kilometer entfernt, in 19075 Pampow, meldete ein Audi-A4-Besitzer ...

mehr