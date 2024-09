POL-WAF: Sendenhorst. Auto blieb auf dem Dach liegen

Warendorf (ots) - Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Dienstag, 10.9.2024,zwischen 2.00 Uhr und 12.10 Uhr gegen das Heck eines grauen Audi A6, der in einer Parkbucht am Knappenweg 6 in Drensteinfurt stand. Dabei entstand Sachschaden. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: ...

