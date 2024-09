Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Roter Kastenwagen gesucht

Gesucht wird ein roter Kastenwagen mit einer bunten Folierung auf der Motorhaube, dessen Fahrerin am Dienstag, 10.9.2024, 8.30 Uhr an einem Verkehrsunfall auf der Feidieckstraße in Freckenhorst beteiligt war. Die Unbekannte befuhr eine enge Kurve der Feidieckstraße in Richtung Freckenhorst. Dabei streifte die ältere Frau einen Transporter. Der 31-jährige Fahrer war mit dem Renault Master vor der Kurve stehen geblieben. Trotz des Sachschadens auf der linken Fahrzeugseite fuhr die Unbekannte, die eine Brille trug und graue Haare hat, weiter. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Oder wer kann Angaben zu der Fahrerin sowie dem roten Kastenwagen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

