POL-WAF: Warendorf. Tier ausgewichen - Auto Totalschaden

Warendorf (ots)

Am Montag, 10.9.2024, 7.00 Uhr wich eine Autofahrerin einem Tier auf der Kardinal-von-Galen-Straße in Warendorf aus. Dadurch prallte die 20-Jährige mit ihrem Pkw gegen einen Baum und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten die Warendorferin zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro.

