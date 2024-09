Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Autofahrer fuhr in den Steinbruch - tödlich verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, 9.9.2024, 11.50 Uhr erhielt die Polizei die Information über einen möglichen Verkehrsunfall im Steinbruch an der Straße Knükel in Beckum. Im Steinbruch lag ein stark zerstörter Pkw, in dem eine verstorbene Person saß. Es handelt sich hierbei um einen 62-Jährigen aus Herne. Kräfte des Verkehrsunfallaufnahmeteams des Polizeipräsidiums Münster wurden hinzugezogen. In Höhe der Absturzstelle befand sich ein Bauzaun, der den Rand des Steinbruchs von der Fahrbahn trennt. Warum der 62-Jährige in den Steinbruch fuhr, ist Teil der polizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell