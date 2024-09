Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Ohne Führerschein, unter Drogeneinfluss stehend und mit verbotenem Schlagring in der Jackentasche erwischt

Warendorf (ots)

Am Montag, 9.9.2024, 1.05 Uhr kontrollierten Polizisten einen Autofahrer auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Ahlen. Bei der Überprüfung des 21-Jährigen stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besitzt, unter Betäubungsmitteleinfluss stand und in seiner Jackentasche einen Schlagring dabei hatte. Die Beamten ließen dem 21-Jährigen aus Hamm eine Blutprobe entnehmen, stellten den Schlagring sicher und leiteten Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

