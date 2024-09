Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Mehrere Auseinandersetzungen auf der Kirmes - Frau in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Am Wochenende kam es auf der Telgter Kirmes zu Auseinandersetzungen, bei denen die Beteiligten alkoholisiert waren. Bereits am Samstag (7.9.2024, 23.30 Uhr) schlug ein alkoholisierter 44-jähriger Telgter den Betreiber eines Imbissstandes auf das Ohr. Zuvor hatte er oder jemand aus der Gruppe des Telgters Senf auf den Thekenbereich des Standes ausgeleert. Daraufhin hatte der 49-jährige Betreiber seinen Stand verlassen, um die Flasche an sich zu nehmen.

Knapp zwei Stunden später randalierte eine 44-jährige Telgterin an einem Bierstand. Als Polizisten der stark alkoholisierten Frau einen Platzverweis erteilten, kam sie diesem nicht nach. Ein Beamter schob die Telgterin in Richtung Straße, woraufhin sie dem Polizisten mit der Faust in das Gesicht schlug. Dieser wurde dadurch leicht verletzt. Die 44-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Am Sonntag (8.9.2024, 4.15 Uhr) kam es vor dem Bürgerhaus zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Ein 27-Jähriger ging dazwischen, um zu schlichten und erhielt von dem unbekannten Täter einen Schlag ins Gesicht. Dabei wurde der 27-jährige Düsseldorfer leicht verletzt.

Gegen die Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

